ЦБ предупредил о повышении инфляции в России с мая
Центральный банк спрогнозировал повышение инфляции в России с мая. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ведомства, пишет ТАСС.
Повышение инфляции в регуляторе объяснили выходом из расчетов низких значений летних месяцев 2022 года .
В базовом сценарии ЦБ годовая инфляция в России в 2023 году составит 4,5-6,5%. В 2024-м показатель вернется к 4% и будет находиться на этом уровне в дальнейшем, считает Центробанк.
По данным Росстата, темпы роста цен с 3 по 10 мая оказались нулевыми. В ведомстве обратили внимание на заметное удешевление плодоовощной продукции, передает «Радиоточка НСН».
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