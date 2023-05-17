ЦБ предупредил о повышении инфляции в России с мая

Повышение инфляции в регуляторе объяснили выходом из расчетов низких значений летних месяцев 2022 года .

В базовом сценарии ЦБ годовая инфляция в России в 2023 году составит 4,5-6,5%. В 2024-м показатель вернется к 4% и будет находиться на этом уровне в дальнейшем, считает Центробанк.

По данным Росстата, темпы роста цен с 3 по 10 мая оказались нулевыми. В ведомстве обратили внимание на заметное удешевление плодоовощной продукции, передает «Радиоточка НСН».

