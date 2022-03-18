ЦБ предупредил о неизбежном повышении инфляции

Центробанк предупредил о том, что российская экономика находится в фазе масштабной структурной перестройки. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Банка России, перестройка будет сопровождаться неизбежным, хотя и временным периодом повышенной инфляции.

Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордно высоком уровне - 20%.

Президент России Владимир Путин внес в пятницу в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для переназначения на должность. Парламентарии рассмотрят этот вопрос 21 марта, при этом уже сегодня пройдет новое заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке.

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Фото: cbr.ru
ТЕГИ:СанкцииЦентробанк
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