ЦБ предупредил о неизбежном повышении инфляции
Центробанк предупредил о том, что российская экономика находится в фазе масштабной структурной перестройки. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным Банка России, перестройка будет сопровождаться неизбежным, хотя и временным периодом повышенной инфляции.
Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордно высоком уровне - 20%.
Президент России Владимир Путин внес в пятницу в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для переназначения на должность. Парламентарии рассмотрят этот вопрос 21 марта, при этом уже сегодня пройдет новое заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке.
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