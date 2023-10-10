ЦБ представит обновленные купюры 1000 и 5000 рублей 16 октября
Центробанк России представит обновлённые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей 16 октября. Как говорится в сообщении на сайте регулятора, в презентации примут участие заместитель главы ЦБ Сергей Белов и руководитель «Гознака» Аркадий Трачук.
Прямую трансляцию мероприятия, которое начнётся в полдень, можно будет посмотреть на официальных страницах ЦБ в соцсетях, RuTube.
Центробанк анонсировал редизайн банкнот летом 2022 года, когда представил обновленную купюру номиналом 100 рублей. По сравнению с ними банкноты в 1 тысячу и 5 тысяч рублей оснастят большим числом защитных элементов. При этом, как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», цветовая гамма купюр останется прежней.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле отреагировали на заявление Кадырова о поддержке Палестины
- Российская теннисистка Алина Корнеева пробилась в основную сетку турнира в Гонконге.
- Apple признала проблему выгорающего дисплея на iPhone 15 Pro
- Песков сообщил о передаче Путину ордена им. Ахмата-Хаджи Кадырова
- ХАМАС заявило, что не будет вести переговоры о заложниках до окончания боев
- Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ
- Пропавшую в сентябре девушку в Екатеринбурге нашли мёртвой в карьере
- НАК: С 2022 года на Северном Кавказе предотвратили 37 террористических преступлений
- СМИ узнали личность погибшего в Израиле россиянина
- ЦБ представит обновленные купюры 1000 и 5000 рублей 16 октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru