ЦБ представит обновленные купюры 1000 и 5000 рублей 16 октября

Центробанк России представит обновлённые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей 16 октября. Как говорится в сообщении на сайте регулятора, в презентации примут участие заместитель главы ЦБ Сергей Белов и руководитель «Гознака» Аркадий Трачук.

Прямую трансляцию мероприятия, которое начнётся в полдень, можно будет посмотреть на официальных страницах ЦБ в соцсетях, RuTube.

Центробанк анонсировал редизайн банкнот летом 2022 года, когда представил обновленную купюру номиналом 100 рублей. По сравнению с ними банкноты в 1 тысячу и 5 тысяч рублей оснастят большим числом защитных элементов. При этом, как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», цветовая гамма купюр останется прежней.

