Аналитики Центробанка допустили рост инфляции выше 7%
Годовая инфляция в России в2023 году может превысить прогноз Центробанка, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Аналитики регулятора отметили, что в последние недели инфляция растет по высокой траектории 2021 года. При продолжении тенденции динамика роста цен может превысить прогноз ЦБ в 6-7%, предупредили в департаменте.
При этом аналитики указали, что ужесточение денежно-кредитной политики уже начало оказывать эффект на инфляцию. Эксперты заявили о росте процентных ставок по вкладам и увеличении объема сбережений.
Заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин ранее заявил, что годовая инфляция достигнет пика весной-летом 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru