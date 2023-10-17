Аналитики Центробанка допустили рост инфляции выше 7%

Годовая инфляция в России в2023 году может превысить прогноз Центробанка, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции до 6%

Аналитики регулятора отметили, что в последние недели инфляция растет по высокой траектории 2021 года. При продолжении тенденции динамика роста цен может превысить прогноз ЦБ в 6-7%, предупредили в департаменте.

При этом аналитики указали, что ужесточение денежно-кредитной политики уже начало оказывать эффект на инфляцию. Эксперты заявили о росте процентных ставок по вкладам и увеличении объема сбережений.

Заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин ранее заявил, что годовая инфляция достигнет пика весной-летом 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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