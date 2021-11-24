ЦБ предложил создать специальный вклад для малоимущих

В Центральном Банке РФ предложили создать специальный вклад для малоимущих граждан. Об этом во время выступления в Госдуме рассказала зампред регулятора Ольга Полякова.

Отмечается, что ставка по особому вкладу будет привязана к ключевой ставке ЦБ или к инфляции. Предложение затрагивает граждан с «невысокими доходами».

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По словам Поляковой, вкладом, сумма которого будет ограничена, сможет воспользоваться любой россиянин. При этом открыть его возможно будет только один раз.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Таиланде начнут принимать карты «Мир».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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