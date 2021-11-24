ЦБ предложил создать специальный вклад для малоимущих

В Центральном Банке РФ предложили создать специальный вклад для малоимущих граждан. Об этом во время выступления в Госдуме рассказала зампред регулятора Ольга Полякова.

Отмечается, что ставка по особому вкладу будет привязана к ключевой ставке ЦБ или к инфляции. Предложение затрагивает граждан с «невысокими доходами».