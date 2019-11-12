ЦБ посулил Сбербанку новый штраф за неподключение к «быстрым платежам»
Российский Центробанк может снова оштрафовать Сбербанк в случае неисполнения им предписания о подключении к Системе быстрых платежей (СБП), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк физически не успеет до конца года подключиться к СБП. По его словам, разработка систем для подключения к СБП будет завершена только к середине 2020 года, после чего начнутся их тестирования.
При этом Сбербанк остается единственным крупным, системно значимым российским банком, который еще не подключился к СБП.
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