ЦБ посулил Сбербанку новый штраф за неподключение к «быстрым платежам»

Российский Центробанк может снова оштрафовать Сбербанк в случае неисполнения им предписания о подключении к Системе быстрых платежей (СБП), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк физически не успеет до конца года подключиться к СБП. По его словам, разработка систем для подключения к СБП будет завершена только к середине 2020 года, после чего начнутся их тестирования.

При этом Сбербанк остается единственным крупным, системно значимым российским банком, который еще не подключился к СБП.





