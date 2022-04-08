ЦБ подтвердил отмену комиссии на покупку валюты у брокеров

Центральный банк подтвердил отмену комиссии 12% на покупку валюты у брокерских компаний. Об этом сообщается в телеграмм-канале «Тинькофф инвестиции» со ссылкой на финансового регулятора.

Отмечается, что решение об отмене комиссии вступит в силу 11 апреля. Распоряжение ЦБ о комиссии при покупке иностранной валюты действовало с 3 марта.

Вместе с этим регулятор отменяет требование к банкам ограничивать разницу между продажей и покупкой валюты.

Ранее в пятницу сообщалось, что Центральный банк разрешит банкам продавать наличную валюту.

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