ЦБ подготовил продажу акций Сбербанка правительству
Центробанк предлагает продать принадлежащий ему пакет Сбербанка правительству России за счет средств Фонда национального благосостояния. Соответствующий законопроект подготовили ЦБ совместно с министерством финансов. Документ уже направлен в кабинет министров, информирует Минфин в пресс-релизе.
Как поясняют в ведомстве, сделка преследует две цели. Во-первых, снимается конфликт интересов, когда у ЦБ, владеющим пакетом Сбербанка, происходит совмещение роли акционера, регулятора и надзорного органа. Продажа акций публичного акционерного общества исключит вопросы, связанные с таким конфликтом и позволит Центробанку обеспечить равноудалённость от игроков финансового рынка.
Кроме того, инвестиции Фонда национального благосостояния в акции Сбербанка напрямую отвечают задачам управления ФНБ. Эти ценные бумаги обеспечивают сохранность средств и гарантируют стабильный доход, поскольку, например, доходы по дивидендам акций Сбербанка по итогам прошлого года ожидаются в значительно большем размере по сравнению со стоимостью заимствований на рынке облигаций федерального займа.
Сейчас регулятору принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Стоимость всего пакета, согласно рыночной конъюнктуре, может составить до 2,8 триллионов рублей.
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