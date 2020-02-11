ЦБ подготовил продажу акций Сбербанка правительству

Как поясняют в ведомстве, сделка преследует две цели. Во-первых, снимается конфликт интересов, когда у ЦБ, владеющим пакетом Сбербанка, происходит совмещение роли акционера, регулятора и надзорного органа. Продажа акций публичного акционерного общества исключит вопросы, связанные с таким конфликтом и позволит Центробанку обеспечить равноудалённость от игроков финансового рынка.

Кроме того, инвестиции Фонда национального благосостояния в акции Сбербанка напрямую отвечают задачам управления ФНБ. Эти ценные бумаги обеспечивают сохранность средств и гарантируют стабильный доход, поскольку, например, доходы по дивидендам акций Сбербанка по итогам прошлого года ожидаются в значительно большем размере по сравнению со стоимостью заимствований на рынке облигаций федерального займа.

Сейчас регулятору принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Стоимость всего пакета, согласно рыночной конъюнктуре, может составить до 2,8 триллионов рублей.



