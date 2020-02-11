Бывшему вице-премьеру Ольге Голодец нашли работу в Сбербанке
Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец будет назначена на пост заместителя председателя правления Сбербанка. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Голодец, её назначение утвердил Наблюдательный совет этой кредитной организации.
Глава Сбербанка Герман Греф со своей стороны отметил, что назначение Голодец ещё должен согласовать ЦБ.
Ольга Голодец занимала пост вице-премьера в двух правительствах Дмитрия Медведева. С 2012 года она курировала социальный блок (здравоохранения, науку, туризм, культуру, демографию, занятость), с 2018 года – культуру и спорт. В состав правительства Михаила Мишустина её не включили.
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