Бывшему вице-премьеру Ольге Голодец нашли работу в Сбербанке

По словам Голодец, её назначение утвердил Наблюдательный совет этой кредитной организации.

Глава Сбербанка Герман Греф со своей стороны отметил, что назначение Голодец ещё должен согласовать ЦБ.

Ольга Голодец занимала пост вице-премьера в двух правительствах Дмитрия Медведева. С 2012 года она курировала социальный блок (здравоохранения, науку, туризм, культуру, демографию, занятость), с 2018 года – культуру и спорт. В состав правительства Михаила Мишустина её не включили.

