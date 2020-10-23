ЦБ поддержал продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых

Банк России поддерживает продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до середины 2021 года. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что эта программа действительно очень эффективна и востребована, и показала себя как очень удачный инструмент антикризисной политики.

Кроме того, в Центробанке отметили, что пока не видит рисков «перегрева» на ипотечном рынке в связи с продлением госпрограммы льготной ипотеки.

Российские банки установили рекорд по ипотечным кредитам

Напомним, накануне кабмин принял решение о продлении программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее он отмечал, что льготная ипотека под 6,5% годовых, которая заработала в России в конце апреля, стала одной из самых успешных антикризисных мер. В настоящее время банки уже выдали более 220 тысяч кредитов на сумму 630 млрд рублей.

Мишустин отметил важность продления программы до 1 июля 2021 года, напоминает Свободная пресса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эльвира НабиуллинаИпотекаЦентробанк
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