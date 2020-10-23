ЦБ поддержал продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых

Банк России поддерживает продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до середины 2021 года. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что эта программа действительно очень эффективна и востребована, и показала себя как очень удачный инструмент антикризисной политики.

Кроме того, в Центробанке отметили, что пока не видит рисков «перегрева» на ипотечном рынке в связи с продлением госпрограммы льготной ипотеки.