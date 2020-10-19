Российские банки установили рекорд по ипотечным кредитам
Сентябрь 2020 года стал рекордным по числу выданных ипотечных кредитов, сообщает агентство ТАСС.
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), российские банки выдали почти 170 тысяч кредитов, то есть на 16% больше, чем в августе текущего года, и на 65% больше, чем в сентябре 2019 года. Всего же за девять месяцев текущего года выдано чуть более 1 миллиона ипотечных кредитов, что на 27% больше, чем за январь-сентябрь 2019-го.
Гендиректор ОКБ Артур Александрович считает, что исторический рекорд установлен во многом благодаря низким процентным ставкам, в том числе программе льготной ипотеки, когда кредит на новостройку выдавался под 6,5% годовых.
Лидерами по количеству новых ипотечных кредитов стали Ханты-Мансийский АО, Москва, Красноярский и Пермский края, Чувашия. Наименьший рост отмечен в Санкт-Петербурге, Новосибирской, Омской и Оренбургской областях, а также в Удмуртской Республике.
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку нового жилья была запущена в России в апреле в рамках поддержки населения в условиях пандемии. Изначально окончание срока действия было установлено 1 ноября 2020 года. Президент России Владимир Путин 14 октября предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2021 года.
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