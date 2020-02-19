ЦБ оценил объём хищений с банковских карт россиян

В минувшем году мошенники похитили с банковских карт россиян почти 6,5 млрд рублей. Как отмечает ТАСС, ущерб оценили в Центре мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ РФ. Специалисты подчеркнули, что «средний чек» при воровстве денег у наших соотечественников составил 10 тысяч рублей. Кроме того, аналитики добавили, что с помощью методов социальной инженерии – побуждения клиента провести трансакцию или из-за злоупотребления доверием – деньги выводили только в 69% случаев. Годом ранее доля этих операций доходила до 97%, отмечает телеканал 360.

Добавим, кредитные организации возместили нашим пострадавшим соотечественникам только 15% украденных средств — а этом около 1 млрд рублей.