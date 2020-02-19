ЦБ оценил объём хищений с банковских карт россиян
В минувшем году мошенники похитили с банковских карт россиян почти 6,5 млрд рублей. Как отмечает ТАСС, ущерб оценили в Центре мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ РФ. Специалисты подчеркнули, что «средний чек» при воровстве денег у наших соотечественников составил 10 тысяч рублей. Кроме того, аналитики добавили, что с помощью методов социальной инженерии – побуждения клиента провести трансакцию или из-за злоупотребления доверием – деньги выводили только в 69% случаев. Годом ранее доля этих операций доходила до 97%, отмечает телеканал 360.
Добавим, кредитные организации возместили нашим пострадавшим соотечественникам только 15% украденных средств — а этом около 1 млрд рублей.
Между тем, ранее Центробанк России предложил поправки в перечень признаков сомнительных операций, при которых банки получают основания приостановить или отказать в проведении транзакции. Соответствующий документ регулятор предоставил для оценки регулирующего воздействия.
Как отмечает РБК со ссылкой на представителя Банка России, перечень не обновлялся с момента появления в 2012 году.
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