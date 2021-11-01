ЦБ отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»
Банк России отозвал лицензию на осуществление деятельности у самарского коммерческого банка «Спутник». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
По данным ЦБ, банк «Спутник» нарушал федеральные законы, завышал стоимость активов в отчетности, был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций, а также полностью утратил собственный капитал, пишет «Свободная пресса».
Для обеспечения защиты интересов вкладчиков и кредиторов организации в банке была назначена временная администрация.
По итогам второго квартала нынешнего года банк «Спутник» занимал 276-е место по величине активов, отмечает РЕН ТВ.
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