ЦБ отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»

По данным ЦБ, банк «Спутник» нарушал федеральные законы, завышал стоимость активов в отчетности, был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций, а также полностью утратил собственный капитал, пишет «Свободная пресса».

Для обеспечения защиты интересов вкладчиков и кредиторов организации в банке была назначена временная администрация.

По итогам второго квартала нынешнего года банк «Спутник» занимал 276-е место по величине активов, отмечает РЕН ТВ.

