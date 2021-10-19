Суд впервые с 2015 года признал незаконным отзыв лицензии ЦБ у банка
Столичный арбитражный суд впервые с 2015 года признал незаконным отзыв лицензии Банка России у банка «Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
ЦБ лишил краснодарский ЮМК лицензии в марте из-за «нарушений требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», напоминают Известия. Банк подал в суд на регулятор.
Как отметил юрист, партнер компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов, решения Центробанка «редко обжалуются». Кроме того, суды нечасто выносят судебные акты в пользу банков, признавая приказы регулятора недействительными, отмечает Ura.ru.
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