Суд впервые с 2015 года признал незаконным отзыв лицензии ЦБ у банка

Столичный арбитражный суд впервые с 2015 года признал незаконным отзыв лицензии Банка России у банка «Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

ЦБ лишил краснодарский ЮМК лицензии в марте из-за «нарушений требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», напоминают Известия. Банк подал в суд на регулятор.

Как отметил юрист, партнер компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов, решения Центробанка «редко обжалуются». Кроме того, суды нечасто выносят судебные акты в пользу банков, признавая приказы регулятора недействительными, отмечает Ura.ru.

