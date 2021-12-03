Банк России лишил лицензии ПАО «АСКО-Страхование»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование». Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.
По данным Банка России, компания нарушила допустимое значение нормативного соотношения капитала и принятых обязательств, пишет РИА ФАН. Временно функции администрации ПАО будет выполнять Агентство по страхованию вкладов.
Компания «АСКО-Страхование» была основана в 1990 году в Челябинске, пишет Ura.ru. Организация действует в 35 регионах России и является третьей старейшей действующей страховой компанией в стране.
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