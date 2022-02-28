ЦБ отменил две сессии на Мосбирже с 1 по 5 марта

Российский Центробанк принял решение отменить утренние и вечерние сессии на Мосбирже с 1 по 5 марта. Это означает, что торги будут идти с 10:00 до 18:45 по московскому времени, а не с 6:50 до 23:00, как до этого.

В понедельник, 28 февраля проводятся только валютные торги и сделки на денежном рынке — они завершатся в 19:00 и возобновятся во вторник, 1 марта с 10:00 по московскому времени.

Как сообщает регулятор, целесообразность открытия торгов на остальных рынках будет оцениваться в зависимости от развития ситуации.

Сегодня на фоне падения фондового рынка Центробанк распорядился не открывать на Мосбирже торги ценными бумагами и деривативами. Решение по возможному открытию сделок в секциях фондового и срочного рынков будет принято завтра до 9 часов утра.

