Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 90,48 рубля

Так, курс евро снизился на 4,75 копейки, составив 98,58 рубля. При этом курс юаня вырос на 1,85 копейки и составил 12,62 рубля.

Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что нынешний курс рубля носит временный характер, а в целом ситуация на финансовом рынке стабильная. По его словам, курс рубля зависит от многих факторов, включая цены на экспорт, передает «Радиоточка НСН».

