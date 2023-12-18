Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 90,48 рубля
18 декабря 202308:12
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов увеличился на 21 копейку и составил 90,48 рубля.
Так, курс евро снизился на 4,75 копейки, составив 98,58 рубля. При этом курс юаня вырос на 1,85 копейки и составил 12,62 рубля.
Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что нынешний курс рубля носит временный характер, а в целом ситуация на финансовом рынке стабильная. По его словам, курс рубля зависит от многих факторов, включая цены на экспорт, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 90,48 рубля
- В Минобороны Японии заявили, что запущенная КНДР ракета способна достичь США
- СМИ: В Госдуме не поддержали запрет на аборты в частных клиниках
- Бакальчук: Wildberries вышел на китайский рынок
- СМИ: В России введут лимит в 100 тысяч рублей на перевод денег без открытия счета
- СМИ: в США водитель врезался в машину рядом с кортежем Байдена
- Spotify официально прекратил работу в России через 9 лет после создания юрлица
- «Грамота.ру»: «нейросеть» - слово 2023 года
- СМИ: запущенная КНДР ракета могла быть межконтинентальной
- СМИ: в США не согласовали вопросы по границе и помощи Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru