Почему Банк России хочет заткнуть Глазьева

Как утверждает «Интерфакс», особое недовольство ЦБ вызвала презентация Глазьева, вновь предложившего принять общепринятые в мире меры по нейтрализации атак валютных спекулянтов, которые используют колебания цен на нефть для манипуляции курсом рубля. Экономист уверен, что для ограничения вывоза капитала из страны следует ввести налог на неторговые валютообменные операции. В Банке России считают, что в обращении Глазьева много неточностей, которые несут репутационные риски для предпринимаемых совместных мер правительства и регулятора.

Глазьев неоднократно делал громкие заявления. От одного из них, например, даже пришлось откреститься Кремлю: тогда экономист назвал новоизбранного президента Германии «соучастником нацистского путча в Киеве», писал «Московский комсомолец». После реакции Кремля Глазьев удалил свой аккаунт в «Твиттере». А в этом году экс-советник президента заявил, что коронавирус COVID-19 могла «создать» только одна страна в мире — США.

Однако Банку России гораздо больнее от выступлений Глазьева: экономист — ярый и последовательный критик денежно-кредитной политики регулятора. Он неоднократно поднимал тему борьбы с валютными спекуляциями, ругая за переход от таргетирования курса к таргетированию инфляции. По мнению Глазьева, ЦБ попустительствовал спекулянтам в 2014 году, когда курс рубля обрушился почти в два раза. Это взывало инфляционную волну, сказал он в эфире телеканала «Царьград». Глазьев обратил внимание, что торговля сейчас ориентируется именно на курс рубля.

«Поэтому если Центральный банк допускает обрушение рубля больше чем на 2-3%, значит, ждите инфляционную волну. А когда это 10-20%, то это инфляционный шок для экономики», - сказал он.

В 2016 году Глазьев со страниц газеты «Коммерсант» называл политику Центробанка «беспрецедентной по безрассудности» и «экономическим самоубийством». Главная ошибка Банка России в том, что регулятор отказался поддерживать стабильный курс рубля и сконцентрировался на снижении инфляции, утверждал экономист. Глазьев — сторонник эмиссии денежных средств, которая обеспечила бы приток средств в реальный сектор экономики, писал РБК.

В сентябре 2018 года Глазьев прямо обвинил Банк России в неисполнении «своих конституционных обязанностей» по обеспечению устойчивости курса нацвалюты. Это позволило бы избежать волатильности рубля, наблюдавшейся с 2014 года, заявил экономист. Вместо этого курсообразование «отдали на откуп финансовым спекулянтам, которые произвольно раскачивают рубль», сетовал он.

Глазьев уверен, что ЦБ мог бы предотвратить и обвал курса рубля в марте 2020 года, произошедший на фоне развала сделки России и ОПЕК+ по нефтедобыче. Это падение обусловлено действиями спекулянтов, использующих при торговле биржевых роботов при отсутствии реакции Банка России, сказал Глазьев РБК. То, что рубль мог не упасть вслед за нефть, подтверждается динамикой курсов валют других нефтедобывающих стран, добавил он.

При этом все возможности пережить пришедший кризис у России есть, отмечал Глазьев в марте этого года. Он раскритиковал позицию финансовых властей за то, что они держат деньги в заначке, а не пускают их на рост экономики. «Центральный банк нас отбросил куда-то в 19 век, когда государство еще не умело создавать деньги», - цитирует Глазьева «Накануне.ру».

