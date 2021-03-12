ЦБ оставил без лицензии «ФорБанк» и «Альба Альянс»

Центробанк РФ с 12 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «ФорБанк» и у «Альба Альянс».

В пояснении на сайте регулятора говорится, что «ФорБанк» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.

В частности указывается, что финансовая организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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В банке ранее уже вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков, передает РЕН ТВ.

По величине активов, этот банк на 1 февраля занимал 221-е место в банковской системе страны.

Также ЦБ лишил лицензии банк «Альба Альянс», который занимал 282 место в банковской системе России.

Причиной принятого решения стало ходатайство кредитной организации о ее добровольной ликвидации, отмечает RT. Банк сообщил, что имеет достаточное имущество для удовлетворения требований кредиторов.


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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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