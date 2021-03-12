ЦБ оставил без лицензии «ФорБанк» и «Альба Альянс»

Центробанк РФ с 12 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «ФорБанк» и у «Альба Альянс».

В пояснении на сайте регулятора говорится, что «ФорБанк» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.

В частности указывается, что финансовая организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.