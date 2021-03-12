ЦБ оставил без лицензии «ФорБанк» и «Альба Альянс»
Центробанк РФ с 12 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «ФорБанк» и у «Альба Альянс».
В пояснении на сайте регулятора говорится, что «ФорБанк» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.
В частности указывается, что финансовая организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В банке ранее уже вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков, передает РЕН ТВ.
По величине активов, этот банк на 1 февраля занимал 221-е место в банковской системе страны.
Также ЦБ лишил лицензии банк «Альба Альянс», который занимал 282 место в банковской системе России.
Причиной принятого решения стало ходатайство кредитной организации о ее добровольной ликвидации, отмечает RT. Банк сообщил, что имеет достаточное имущество для удовлетворения требований кредиторов.
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