Экс-руководители «РАМ Банка» задержаны по подозрению в выводе активов
МВД задержало троих бывших руководителей лишенного лицензии «РАМ Банка». Банкиры подозреваются в выводе активов на 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.
По данным следствия, фигуранты дела входили в состав группы, которая занималась незаконным выводом активов финансовой организации путем выдачи невозвратных кредитов на сумму более 1 млрд рублей. Предполагается, что такие действия топ-менеджеров привели к банкротству учреждения, а ответственность по его обязательствам была возложена на Госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».
Фигурантам дела предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи продолжают устанавливать всех участников мошеннической схемы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru