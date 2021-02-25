Экс-руководители «РАМ Банка» задержаны по подозрению в выводе активов

МВД задержало троих бывших руководителей лишенного лицензии «РАМ Банка». Банкиры подозреваются в выводе активов на 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

По данным следствия, фигуранты дела входили в состав группы, которая занималась незаконным выводом активов финансовой организации путем выдачи невозвратных кредитов на сумму более 1 млрд рублей. Предполагается, что такие действия топ-менеджеров привели к банкротству учреждения, а ответственность по его обязательствам была возложена на Госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».