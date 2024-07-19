ЦБ: Операции с цифровыми рублями будут осуществляться максимум за 10 секунд
Операции по переводу цифровых рублей, пополнение счета цифрового рубля и вывод с него средств будут осуществляться на платформе цифрового рубля максимум за 10 секунд. Соответствующие данные следуют из проекта положения Центробанка РФ.
Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он устанавливает порядок управления рисками и непрерывностью функционирования платформы цифрового рубля. Предусматривается, что доступность платформы должна составлять не менее 99,99% в период ее функционирования.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что цифровые валюты стали динамичным и перспективным направлением, которое становится все более востребованным в мире, передает «Радиоточка НСН».
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