ЦБ: Операции с цифровыми рублями будут осуществляться максимум за 10 секунд

Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он устанавливает порядок управления рисками и непрерывностью функционирования платформы цифрового рубля. Предусматривается, что доступность платформы должна составлять не менее 99,99% в период ее функционирования.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что цифровые валюты стали динамичным и перспективным направлением, которое становится все более востребованным в мире, передает «Радиоточка НСН».

