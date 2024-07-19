ЦБ: Операции с цифровыми рублями будут осуществляться максимум за 10 секунд

Операции по переводу цифровых рублей, пополнение счета цифрового рубля и вывод с него средств будут осуществляться на платформе цифрового рубля максимум за 10 секунд. Соответствующие данные следуют из проекта положения Центробанка РФ.

СМИ: Минфин предложил разрешить торги цифровой валютой для ряда инвесторов

Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он устанавливает порядок управления рисками и непрерывностью функционирования платформы цифрового рубля. Предусматривается, что доступность платформы должна составлять не менее 99,99% в период ее функционирования.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что цифровые валюты стали динамичным и перспективным направлением, которое становится все более востребованным в мире, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ЦБ РФ / cbr.ru
ТЕГИ:РоссияЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры