СМИ: Минфин предложил разрешить торги цифровой валютой для ряда инвесторов
Минфин предложил разрешить проводить организованные торги цифровой валютой компаниям, включенным в реестр бирж и торговых систем, при этом открыв их лишь для ограниченного круга квалифицированных инвесторов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, соответствующее предложение содержится в проекте отзыва правительства на законопроекты о регулировании майнинга криптовалют и расчетах в цифровой валюте в экспериментальном правовом режиме. В Госдуму был ранее внесен документ, наделяющий Центробанк правом начать с 1 сентября создание экспериментальной площадки для применения криптовалют в международных расчетах. В отзыве Минфина указывается, что участникам ВЭД можно разрешить расчеты в цифровых валютах в рамках общего регулирования, признав такую валюту в качестве валютной ценности.
В то же время ведомство в качестве эксперимента предлагает биржам и торговым системам разрешить торги цифровой валютой узкому кругу инвесторов и признать такую валюту товаром.
«Также предусмотреть в рамках проведения эксперимента возможность установления специального регулирования по проведению организованных торгов цифровой валютой... на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы для ограниченного круга "особо квалифицированных" инвесторов», — отмечается в проекте заключения.
Сейчас в реестр лицензий бирж и торговых систем включены Московская биржа, «СПБ биржа», Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, Санкт-Петербургская валютная биржа, «Восточная биржа», «Национальная товарная биржа», «ЦТС».
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