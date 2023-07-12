ЦБ обяжет пользователей цифровых рублей пройти идентификацию в госсистеме
Банк России разработал правила и требования, по которым как оператор платформы цифрового рубля будет взаимодействовать с пользователями. Информация опубликована на портале проектов и нормативно правовых актов и на сайте ЦБ.
Так, пользователи цифрового рубля для открытия счета и проведения операций должны быть зарегистрированы в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также иметь простую электронную подпись.
Накануне депутаты Госдумы приняли закон, благодаря которому в России станет возможным внедрение цифрового рубля и осуществления с его помощью безналичных расчетов. А массовое внедрение цифрового рубля в России возможно к 2025-2027 годам, заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Первый зампред Банка России подчеркнула, что это зависит в том числе от финансовых организаций.
При этом президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что цифровой рубль не вызовет интереса у россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru