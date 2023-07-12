ЦБ обяжет пользователей цифровых рублей пройти идентификацию в госсистеме

Банк России разработал правила и требования, по которым как оператор платформы цифрового рубля будет взаимодействовать с пользователями. Информация опубликована на портале проектов и нормативно правовых актов и на сайте ЦБ.

Так, пользователи цифрового рубля для открытия счета и проведения операций должны быть зарегистрированы в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также иметь простую электронную подпись.