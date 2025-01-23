ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза
Инфляция в 2024 году разогналась выше прогнозных значений из-за недооцененного спроса и ослабления курса рубля на фоне новых санкций, сообщили в пресс-службе Банка России, передает РБК.
В сообщении говорится, что спрос поддерживался высокой кредитной активностью, что также привело к сильному рублевому спросу на импорт.
Спрос на импорт и новые ограничения привели к ослаблению рубля под конец года, а санкции создали проблемы для экспортных платежей.
Инфляция в России за 2024 год составила 9,52%, что превысило прогнозы Минэкономразвития и Центробанка (8-8,5%), следует из данных Росстата. В декабре потребительские цены выросли на 1,32% за месяц, замедлившись по сравнению с ноябрьским уровнем в 1,43%.
Продовольственные товары подорожали на 2,6% в декабре, а в годовом выражении их рост составил 11,05%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,81% за месяц и на 6,12% за год. Услуги подорожали на 0,2% в декабре, а в годовом выражении их рост составил 11,52%.
Для сравнения, в 2023 году инфляция в России составила 7,4%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru