Росстат назвал самые подорожавшие продукты за 2024 год

Самым подорожавшим продуктом в России за прошедший год стал картофель, цены на него взлетели на 92%, сообщил Росстат.

Также сильно подорожали лук (на 48,2%), капуста (44,7), красная икра (37,7) и сливочное масло (36,2%).

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Инфляция в России за 2024 год составила 9,52%, что превысило прогнозы Минэкономразвития и Центробанка, следует из данных Росстата. В декабре потребительские цены выросли на 1,32% за месяц, замедлившись по сравнению с ноябрьским уровнем в 1,43%.

Продовольственные товары подорожали на 2,6% в декабре, а в годовом выражении их рост составил 11,05%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,81% за месяц и на 6,12% за год. Услуги подорожали на 0,2% в декабре, а в годовом выражении их рост составил 11,52%.

Для сравнения, в 2023 году инфляция в России составила 7,4%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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