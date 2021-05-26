ЦБ не видит рисков из-за «дыры» в валютном балансе банков

Системной проблемы из-за «дыры» в валютном балансе российских банков не наблюдается. С таким заявлением выступили в Центробанке. В регуляторе заявили, что общий объём валютной ликвидности на 1 мая текущего года составил 48,5 млрд долларов, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств.

Также в ЦБ подчеркнули, что комфортный уровень с учётом того, что в последние годы не наблюдается большой волатильности валютных остатков, пишет RT.

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Ранее в среду, 26 мая, сообщалось, что в валютном балансе банковской системы России обнаружили рекордную «дыру» в 15 миллиардов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отчет Центробанка. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий объяснил, что валютные активы стали отрицательными из-за того, что обязательства банков превышают их капиталы, сообщило ФАН. Он подчеркнул, что банки ставят на укрепление рубля без учета их забалансовых позиций,

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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