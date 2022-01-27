ЦБ не одобрил предложения Минфина по регулированию криптовалют

В Центробанке не одобрили предложение Минфина допустить к совершению сделок с криптовалютой только квалифицированных инвесторов.

«Курс криптовалюты определяется преимущественно спекулятивными факторами, поэтому финансовая грамотность не поможет инвестору избежать рисков», - объяснили в Банке России.

В Центробанке уточнили, что вовлечение криптовалюты в российский финансовый сектор создаст параллельную финансовую систему, которая не будет подчиняться правилам.

В то же время, в регуляторе подчеркнули, что считают оптимальным введение запрета на использование инфраструктуры России для операций с криптовалютами.

