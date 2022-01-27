Акционер «Ведомостей»: Запрета криптовалюты в России не будет

Иван Ерёмин: «Пока речь идет только о проекте станции, и он еще дорабатываться. Однако хорошо уже то, что такой проект есть – и хочется верить, что он будет реализован. Работа в космосе постепенно превращается в рутину, и победных новостей с орбиты у нас в последнее время не так много. Но запуск российской станции такой новостью, безусловно, станет», - отметил собеседник.



