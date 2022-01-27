Акционер «Ведомостей»: Запрета криптовалюты в России не будет

Акционер газеты «Ведомости» Иван Ерёмин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.


1

Правительственная комиссия утвердила список социально значимых сайтов

Пока в списке только два ресурса - сайт «Госуслуг» и социальная сеть «Вконтакте». К ним доступ для россиян должен стать бесплатным. В ближайшее время будет рассматриваться вопрос о включении в перечень сети «Одноклассники» и ряда сайтов госорганов.  


Иван Ерёмин: «Показательно, что даже на правительственном уровне как ключевые ресурсы рассматриваются именно социальные сети. Далеко не все даже активные пользователи интернета отдают себе отчет в том, насколько большую роль они стали играть в нашей жизни. Повод задуматься. Конечно, хотелось бы, чтобы наравне с соцсетями в этот список были включены и традиционные медиа. Желательно - тоже в первых рядах», - сказал собеседник НСН. 

2

Президент поручил Центробанку и Минфину договориться по вопросу криптовалют

Ранее Центробанк выступил за полный запрет майнинга и оборота крипты в России. Минфин с этим не согласился. 

Иван Ерёмин: «Как совершенно справедливо отметил глава государства, в сфере майнинга Россия обладает конкурентными преимуществами по сравнению с другими странами. Не воспользоваться ими – значит в перспективе глобально отстать, чего Россия себе позволить не может. Думаю, в Центробанке это понимают, поэтому запрета на майнинг точно не будет. Но жесткое регулирование рынка крипты и операций с ней нас все-таки ждёт», - предположил он. 


3

«Роскосмос» представил проект новой космической станции

Отечественный комплекс должен будет заменить российский сегмент МКС в ближайшие пять-шесть лет. Новая станция, как нам обещают, станет прототипом модулей, которые отправятся к другим планетам.  


Иван Ерёмин: «Пока речь идет только о проекте станции, и он еще дорабатываться. Однако хорошо уже то, что такой проект есть – и хочется верить, что он будет реализован. Работа в космосе постепенно превращается в рутину, и победных новостей с орбиты у нас в последнее время не так много. Но запуск российской станции такой новостью, безусловно, станет», - отметил собеседник.  


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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: газета "Ведомости"
ТЕГИ:Авторские НовостиРоскосмосКриптовалюта
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