ЦБ назвал дефицит кадров риском для роста экономики

Аналитики Центробанка озвучили риски для роста российской экономики, сообщает РИА Новости.

В частности, негативное влияние может оказывать дефицит кадров, технологические ограничения и слабость внешнего спроса. При этом, аналитики отмечают, что передо экономики к устойчивому росту может произойти только во второй половине 2023 года.

Ранее Минэкономразвития сделало прогноз, что в 2023 года снижение ВВП России произойдет на 0,8 процента. Накануне глава МИД России Сергей Лавров отметил, что экономика страны сократилась в 2022 году на 2,5 процента, хотя некоторые эксперты говорили, что падение составит 10-20 процентов. Он подчеркнул, что свои прогнозы улучшили международные институты, как Всемирный банк, МВФ.

