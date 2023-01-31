ЦБ назвал дефицит кадров риском для роста экономики
Аналитики Центробанка озвучили риски для роста российской экономики, сообщает РИА Новости.
В частности, негативное влияние может оказывать дефицит кадров, технологические ограничения и слабость внешнего спроса. При этом, аналитики отмечают, что передо экономики к устойчивому росту может произойти только во второй половине 2023 года.
Ранее Минэкономразвития сделало прогноз, что в 2023 года снижение ВВП России произойдет на 0,8 процента. Накануне глава МИД России Сергей Лавров отметил, что экономика страны сократилась в 2022 году на 2,5 процента, хотя некоторые эксперты говорили, что падение составит 10-20 процентов. Он подчеркнул, что свои прогнозы улучшили международные институты, как Всемирный банк, МВФ.
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