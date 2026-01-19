ЦБ намерен обновить банкноты 10, 50 и 500 рублей

Банк России в 2026-2028 годах намерен разработать и выпустить модернизированные банкноты номиналом 10, 50 и 500 рублей с новым дизайном и усиленной защитой, следует из документа «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы».

В материале отмечается, что регулятор продолжит поэтапное обновление наличных денег, уделяя особое внимание как внешнему виду купюр, так и их защитным характеристикам. Планируется, что обновленные банкноты будут вводиться в обращение по мере готовности.