ЦБ намерен обновить банкноты 10, 50 и 500 рублей
Банк России в 2026-2028 годах намерен разработать и выпустить модернизированные банкноты номиналом 10, 50 и 500 рублей с новым дизайном и усиленной защитой, следует из документа «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы».
В материале отмечается, что регулятор продолжит поэтапное обновление наличных денег, уделяя особое внимание как внешнему виду купюр, так и их защитным характеристикам. Планируется, что обновленные банкноты будут вводиться в обращение по мере готовности.
Одновременно Банк России намерен адаптировать счетно-сортировальное оборудование к обработке модернизированных банкнот номиналом 10, 50, 500 и 1000 рублей. Обновление программного обеспечения позволит оборудованию одновременно работать с купюрами разных модификаций, что, как ожидается, снизит трудозатраты при обработке наличных.
Ранее регулятор сообщал о планах по обновлению дизайна 500-рублевой купюры и запускал голосование за символы для ее оформления, однако позднее оно было отменено из-за выявленных попыток искусственного накручивания голосов. В ЦБ допускали, что информация о новых сроках голосования может быть раскрыта в 2026 году, передает «Радиоточка НСН».
