ЦБ может снизить ключевую ставку в июле

Совет директоров ЦБ рассмотрит возможность снижения ключевой ставки. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, подчеркнув, что заседание намечено на 26 июля. Она не исключила шаг снижения на 50 базисных пунктов.

Напомним, в настоящий момент ключевая ставка Центробанка составляет 7,5% годовых. Решение снизить её Центральный банк принял 14 июня. Как пишет RT, ставка снижена впервые с марта прошлого года.

Объясняя такое решение, руководство ЦБ, в частности, отмечает продолжающееся замедление годовой инфляции, хотя её ожидания среди населения и предприятий остаётся на повышенном уровне. В то же время, по сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски уменьшились. Кроме того, рост экономики в первом полугодии оказался меньше ожиданий регулятора.

