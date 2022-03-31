ЦБ: Международные резервы РФ сократились почти на $40 миллиардов

С 18 февраля 2022 года международные резервы России сократились на $38,8 миллиардов. Об этом сообщает Банк России.

Отмечается, что по состоянию на 25 марта показатели составили $604,4 миллиарда. При этом на момент 18 февраля они достигали $643 миллиардов. По данным источника, сокращение международных резервов РФ произошло из-за валютных интервенций, валютного рефинансирования и переоценки активов.

«Мало не покажется»: Российские банки о блокировке золотовалютных резервов

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что блокировка США еще $132 миллиардов золотовалютных резервов не окажется смертельной для России, так как у страны есть необходимые средства для внутреннего потребления и оплаты кредитов.

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ФОТО: РИА Новости
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