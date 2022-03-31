ЦБ: Международные резервы РФ сократились почти на $40 миллиардов

С 18 февраля 2022 года международные резервы России сократились на $38,8 миллиардов. Об этом сообщает Банк России.

Отмечается, что по состоянию на 25 марта показатели составили $604,4 миллиарда. При этом на момент 18 февраля они достигали $643 миллиардов. По данным источника, сокращение международных резервов РФ произошло из-за валютных интервенций, валютного рефинансирования и переоценки активов.