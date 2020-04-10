ЦБ: Коронавирус вызвал проблемы у 84% предприятий России

Отрицательное влияние ситуации с коронавирусом испытывают на себе 84% российских компаний. Это на 10% больше по сравнению с прошлой неделей. Такую оценку озвучила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции. Речь, в частности, идёт о влияние падения курса рубля, передает ТАСС.

Кроме того, около 30% предприятий отмечают перебои в поставках, 40% - отмену или перенос заказов. При этом до 15% сообщают даже о росте спроса.

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Однако 2/3 ожидают дальнейшего ухудшения ситуации, конъюнктуры в своих отраслях, констатировала Набиуллина.

Глава регулятора также обратила внимание на значительное замедление экономической активности в стране на фоне нерабочих дней и ограничений, принятых в целях противодействия распространению COVID-19.

Наибольшее падение активности произошло в секторе услуг, наименьшее - в производстве и торговле продовольствием, товарами первой необходимости, а также лекарствами.

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ФОТО: РИА Новости
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