«ЦБ и черный рынок»: Может ли «непрозрачный» курс рубля привести к дефолту

«Номинальный курс доллара всегда не соответствовал реальному. Тот курс, который устанавливался ЦБ или биржей, никогда не соответствовал реальному, потому что реальный курс – это область домыслов, потому что многие факторы влияют на реальную стоимость доллара каждую минуту. Точно говорить, что курс отстает или опережает, точно невозможно. Можно говорить только об общих тенденциях. Реальность – это то, сколько доллар стоит конкретно при очередных торгах и как он котируется на черном рынке. Черный рынок давно давит на пару доллар-рубль и рубль – евро», - объяснил он.

По словам экономиста, подобное соотношение валют не может привести страну к дефолту, но всегда есть «политические» варианты развития событий.

«Я не знаю, каким образом может соотношение пары рубль-доллар влиять на дефолт. Дефолт – это экономический обвал, он может быть связан только с долгами государства, как в 1998 году. Он может быть связан с коллапсом банковской системы, со многим вещами, но не с долларом. Здесь никаких объективных причин нет. Дефолт имеет две стороны – экономическую и политическую. Экономических предпосылок нет на сегодня, но их можно всегда создать. А есть и вторая сторона – политическая. Всегда можно дефолтом оправдать те или иные действия правительства», - заключил собеседник НСН.

Официальный курс доллара США на понедельник, 30 сентября, установлен на уровне 92,7126 рубля, евро – 103,4694 рубля, юаня – 13,2163 рубля. Рубль вернулся к показателям, которые были зафиксированы в мае, после того как значительно укрепился в летние месяцы, передает «Радиоточка НСН».



