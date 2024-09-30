«ЦБ и черный рынок»: Может ли «непрозрачный» курс рубля привести к дефолту
Сергей Калашников заявил НСН, что соотношение рубля и доллара не может привести Россию к дефолту, но всегда есть «политическая» сторона вопроса.
Для дефолта в России сегодня нет экономических предпосылок, но их можно всегда создать при «политической мотивации», заявил НСН бывший министр труда РФ, экономист Сергей Калашников. Он отметил, что непрозрачность курсу рубля сегодня активно добавляет черный рынок.
Экономист Евгений Змиев заподозрил неладное в том, что инфляция, по данным ЦБ, растет, а устанавливаемый ЦБ «непрозрачный» валютный курс стоит на месте. Это может привести к ситуации, подобной дефолту в 1998 году, заявил он в пресс-центре НСН. По его словам, есть интересы бюджета и экономики РФ, которые направлены на то, чтобы курс доллара выходил на 150-160 рублей в ближайшие полгода-год. Калашников объяснил, с чем это связано.
«Номинальный курс доллара всегда не соответствовал реальному. Тот курс, который устанавливался ЦБ или биржей, никогда не соответствовал реальному, потому что реальный курс – это область домыслов, потому что многие факторы влияют на реальную стоимость доллара каждую минуту. Точно говорить, что курс отстает или опережает, точно невозможно. Можно говорить только об общих тенденциях. Реальность – это то, сколько доллар стоит конкретно при очередных торгах и как он котируется на черном рынке. Черный рынок давно давит на пару доллар-рубль и рубль – евро», - объяснил он.
По словам экономиста, подобное соотношение валют не может привести страну к дефолту, но всегда есть «политические» варианты развития событий.
«Я не знаю, каким образом может соотношение пары рубль-доллар влиять на дефолт. Дефолт – это экономический обвал, он может быть связан только с долгами государства, как в 1998 году. Он может быть связан с коллапсом банковской системы, со многим вещами, но не с долларом. Здесь никаких объективных причин нет. Дефолт имеет две стороны – экономическую и политическую. Экономических предпосылок нет на сегодня, но их можно всегда создать. А есть и вторая сторона – политическая. Всегда можно дефолтом оправдать те или иные действия правительства», - заключил собеседник НСН.
Официальный курс доллара США на понедельник, 30 сентября, установлен на уровне 92,7126 рубля, евро – 103,4694 рубля, юаня – 13,2163 рубля. Рубль вернулся к показателям, которые были зафиксированы в мае, после того как значительно укрепился в летние месяцы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД Венгрии пообещали поддержать любые мирные инициативы по Украине
- Мясников: Сахарозаменители провоцируют развитие онкологических заболеваний
- Власти Пхукета захотели ввести финансовый ценз для туристов
- Песков: Военкоры становятся объектами преднамеренных атак ВСУ
- Юрий Денисов покинул пост председателя правления Мосбиржи
- Умер актер Джон Эштон из «Полицейского из Беверли-Хиллз»
- Таможня Литвы конфисковала посылки из Калининграда с маскировочными сетками
- В России запустят пивной курорт
- Путин обновил состав Совета безопасности РФ
- Силуанов: ФНБ будут использовать как страховку при снижении цен на нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru