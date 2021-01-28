ЦБ РФ хочет обязать банки отвечать на жалобы клиентов в течение 15 дней
Центробанк России собирается законодательно закрепить обязанность финансовых организаций отвечать на жалобы клиентов в течение 15 дней, передает РИА Новости.
Как отметил глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, большинство «развитых банков» уже сейчас отвечают на жалобы клиентов быстрее.
Ранее на сайте ЦБ РФ сообщалось, что телефонные мошенники стали использовать новую схему. Представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России. Целью этого является получение личных данных клиентов банков для хищения денег. ЦБ отмечает, что не подает заявления в полицию из-за операций клиентов без их согласия, а потому ссылка на уголовное дело по инициативе Центробанка – признак мошенничества.
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