ЦБ допустил ускорение годовой инфляции в России
Годовая инфляция в РФ может ускориться летом, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. Его мнение приводит ТАСС.
Представитель регулятора отметил, что в третьем квартале текущего года инфляция может превысить 4% в годовом выражении.
Тремасов не исключил, что по итогам текущего года инфляция составит 4,5-6,5%. В 2024-м показатель снизится до 4%, полагает он.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях.
По данным регулятора, средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках России выросла впервые с декабря 2022 года. Сейчас она находится на уровне 7,75%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru