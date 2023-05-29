ЦБ допустил ускорение годовой инфляции в России

Представитель регулятора отметил, что в третьем квартале текущего года инфляция может превысить 4% в годовом выражении.

Тремасов не исключил, что по итогам текущего года инфляция составит 4,5-6,5%. В 2024-м показатель снизится до 4%, полагает он.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях.

По данным регулятора, средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках России выросла впервые с декабря 2022 года. Сейчас она находится на уровне 7,75%, передает «Радиоточка НСН».

