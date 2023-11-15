ЦБ допустил повышение ключевой ставки без устойчивого замедления инфляции

Зампред ЦБ напомнила, что в последнее время ключевую ставку поднимали «очень ощутимыми шагами», всего она выросла на 7,5 процентных пункта.

«При необходимости мы будем готовы сделать это вновь, если мы не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий», — указала Полякова.

В октябре Банк России повысил ключевую ставку до 15% годовых, напоминает «Свободная пресса». Позже глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что этот показатель может повыситься до конца года, пишет Ura.ru.

