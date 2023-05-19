ЦБ допустил бурный рост фондового рынка РФ по примеру Ирана

Он отметил, что бурный рост российского фондового рынка может произойти благодаря частным инвесторам. Об этом Чистюхин заявил в рамках международного экономического форума «Россия - Исламский мир. KazanForum».

Биржевой индекс Ирана с 2019 года вырос в шесть раз. Из-за ограниченных возможностей инвестирования население начало активно вкладывать средства в акции местных компаний.

Индекс Московской биржи на торгах 18 апреля превысил 2600 пунктов. Это максимальный показатель с апреля прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

