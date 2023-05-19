ЦБ допустил бурный рост фондового рынка РФ по примеру Ирана
Первый зампредседателя Центробанка Владимир Чистюхин не исключил, что на фондовом рынке России реализуется иранский сценарий, пишет РИА Новости.
Он отметил, что бурный рост российского фондового рынка может произойти благодаря частным инвесторам. Об этом Чистюхин заявил в рамках международного экономического форума «Россия - Исламский мир. KazanForum».
Биржевой индекс Ирана с 2019 года вырос в шесть раз. Из-за ограниченных возможностей инвестирования население начало активно вкладывать средства в акции местных компаний.
Индекс Московской биржи на торгах 18 апреля превысил 2600 пунктов. Это максимальный показатель с апреля прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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