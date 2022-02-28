ЦБ анонсировал послабления по кредитам заемщиков из-за санкций
Центробанк РФ рекомендовал до 31 декабря 2022 года реструктурировать задолженность заемщиков, не назначая им пени и штрафы по кредитам в случае, если их финансовое положение ухудшилось из-за санкций. Об этом рассказали представители ведомства.
Банк России также предоставил финансовым организациям возможность не зависимо от финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам не ухудшать оценку качества обслуживания долга.
В ведомстве также допустили возможность при оценке имущества, находящегося на балансе банков, а также при расчете резервов на возможные потери по ссудам, использовать оценку стоимости по состоянию на 18 февраля 2022 года, если обеспечение относится к первой и второй категориям качества.
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