Трутнев: весь Дальний Восток России может стать территорией опережающего развития
Возможность создания единой территории опережающего развития (ТОР) на всей территории Дальнего Востока рассмотрит правительство России. Об заявил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает «Интерфакс».
По его словам, премьер-министр Михаил Мишустин предварительно поддержал это предложение.
«Мы внесли предложение о создании единой ТОР на Дальнем Востоке: чтобы не принимать каждый раз новые постановления в части создания отдельных ТОР, мы предложили всю территорию Дальнего Востока сделать территорией опережающего развития», - отметил вице-премьер.
Ранее стало известно, что правительство направит около 1,3 млрд рублей на социальную инфраструктуру на Дальнем Востоке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru