Трутнев: весь Дальний Восток России может стать территорией опережающего развития

«Мы внесли предложение о создании единой ТОР на Дальнем Востоке: чтобы не принимать каждый раз новые постановления в части создания отдельных ТОР, мы предложили всю территорию Дальнего Востока сделать территорией опережающего развития», - отметил вице-премьер.

Ранее стало известно, что правительство направит около 1,3 млрд рублей на социальную инфраструктуру на Дальнем Востоке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

