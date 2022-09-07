«Большие перспективы»: На Дальнем Востоке построят жилье комфорт и бизнес-класса

На полях Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке, подписали соглашение о масштабной застройке Дальнего Востока. ФСК Регион, входящая в структуру одного из крупнейших федеральных девелоперов Группы компаний ФСК, предполагает возведение жилья и социальных объектов в округе. Генеральный директор ФСК Регион Алексей Алмазов обозначил сроки программы.

«Масштабные инвестиции в округе начнем осуществлять уже с 2023 года, а значит вводить дома в эксплуатацию сможем с 2025 года. Первые очереди проектов предусматривают строительство более 50 тысяч квадратных метров жилья», - рассказал он.

Во время выступления на секции «Строительство: быстро, качественно, много» Алексей Алмазов отметил необходимость продления льготной ипотеки на Дальнем Востоке.

«Доля ипотечных сделок при приобретении жилья в новостройках достигает 80-90%, поэтому перспективы продления программы большие. Основной посыл программы заключается в поддержке гарантированного спроса. Проекты на Дальнем Востоке невысокомаржинальные, поэтому при планировании проектов необходимо понимание гарантированного спроса. Руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков в одном из своих выступлений говорил о необходимости привлечения в течение ближайших 15 лет до 2 миллионов человек на Дальний Восток. Это возможно в том числе за счет механизма дальневосточной ипотеки и создания комфортной и качественного городской среды», - сказал Алексей Алмазов.

В реализации планов будет помогать Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

«Соглашение, которое мы подписали с Корпорацией, дает нам возможность применять государственные механизмы, нацеленные на увеличение объёма строительства жилья на Дальнем Востоке. В частности, обеспечение площадок необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, льготного предоставления земельных участков. Все они нацелены, улучшение инвестиционного климата и привлекательности для инвестиции на Дальний Восток», - подчеркнул Алексей Алмазов.

К слову, об инфраструктурных проектах тоже шла речь на секции, без подготовки инженерной и транспортной инфраструктуры реализация крупномасштабных проектов просто невозможна. В частности, обсуждались механизмы «Инфраструктурное меню», в частности «Инфраструктурные облигации», реализуемые ДОМ.РФ, данные программы касаются строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

«Уже предусмотрено, что с 2022 по 2025 годы на реализацию программы льготной ипотеки в России планируется выделить более двух триллионов рублей.

Продолжение данной программы в долгосрочной перспективе позволит уже сейчас вести долгосрочное планирование в локациях, которые являются низкомаржинальными для девелоперов, однако представляют огромный интерес для развития городов», - отметил Алексей Алмазов.

Реализация крупных проектов жилищной застройки невозможна без одновременного строительства социальных объектов. Прежде всего - детских садов и школ, поликлиник, спортивных объектов. В построенных, по словам Алексея Алмазова, группой компаний ФСК детских садах и школах уже обучается около 8 тысяч детей.

