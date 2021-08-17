Трутнев: Представители 51 страны подтвердили участие в ВЭФ
Более пятидесяти стран подтвердили свое участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщил вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
«На сегодняшний день подтвердилась 51 страна, но время еще есть. У нас прошлый форум был рекордный, там было 65 [стран-участников]. Как видите, мы пока не так далеко от этой планки, поэтому будем продолжать приглашать», — цитирует Трутнева ТАСС.
Полпред добавил, что из-за пандемии гостей форума попросили приехать без сопровождающих лиц, отмечает RT. Это сократит число участников почти вдвое, однако на мероприятие прибудут основные его гости — «руководители компаний, органов государственного управления, стран Азиатско-Тихоокеанского региона».
ВЭФ пройдет во Владивостоке 2-4 сентября. Гости форума будут принимать участие в мероприятии в очной форме и онлайн. В прошлом году ВЭФ не состоялся из-за пандемии, форум был перенесен, напоминает РЕН ТВ.
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