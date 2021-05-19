Трутнев предложил повышать налоги предприятиям, не повышающим работникам зарплату

По словам полпреда, собственники предприятий должны следить за темпами роста заработной платы и повышать ее на размер не менее темпов инфляции. Трутнев подчеркнул, что реальная покупательная возможность людей не должна падать. «Мне вообще кажется, что можно бы и связать темпы роста зарплаты на предприятии с налогообложением дивидендов собственников. Чтобы они понимали, что если они сами хотят зарабатывать деньги, то они и людям должны помогать, с людьми делиться прибылью предприятия», - заявил полпред президента в ДФО на форуме «ProДФО – Хабаровский край».

Трутнев пообещал внести такое предложение на рассмотрение главы правительства Михаила Мишустина, передает РИА Новости.

Ранее сервиса «Работа.ру» выяснил, что лишь 9% россиян России довольны свей зарплатой, сообщает телеканал «360». Четверть опрошенных заявили о желании зарабатывать в месяц более 50 тысяч рублей.







