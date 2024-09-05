Трутнев: На ВЭФ-2024 подписали 258 соглашений
В рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума было подписано 258 соглашений. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Он уточнил, что общая сумма подписанных соглашений оказалась рекордной - 5,390 трлн рублей.
«Этот рекорд – это ответ на вопрос, как инвестировать в условиях дорогих денег», - отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил, что множество стран мира сегодня проявляют интерес к БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru