Три крупных российских банка объявили о заморозке вкладов своих клиентов

Сразу три крупных российских банка — ВБРР, Банк-Фора и БЖФ Банк — сообщили о приостановке операций по вкладам физических лиц и заморозке вкладов. Информация появилась на официальных сайтах организаций в разделе «Новости». Банки ссылаются на указ президента.

Так, указывается, что банк «должен перевести суммы вкладов и счетов физических лиц эквивалентом свыше одного миллиона четырехсот тысяч рублей в ОФЗ, и приостановить выплаты по суммам ниже указанной, изменения вступят в силу 13.11.2023».

Позднее эти сообщения были удалены, а в банках заявили РИА Новости, что их "взломали", учреждения работают в штатном режиме.