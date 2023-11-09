Три крупных российских банка объявили о заморозке вкладов своих клиентов
Сразу три крупных российских банка — ВБРР, Банк-Фора и БЖФ Банк — сообщили о приостановке операций по вкладам физических лиц и заморозке вкладов. Информация появилась на официальных сайтах организаций в разделе «Новости». Банки ссылаются на указ президента.
Так, указывается, что банк «должен перевести суммы вкладов и счетов физических лиц эквивалентом свыше одного миллиона четырехсот тысяч рублей в ОФЗ, и приостановить выплаты по суммам ниже указанной, изменения вступят в силу 13.11.2023».
Позднее эти сообщения были удалены, а в банках заявили РИА Новости, что их "взломали", учреждения работают в штатном режиме.
Накануне депутат Владимир Сенин заявил, что рабочая группа Госдумы подготовила предложения по компенсации дореформенных советских вкладов в Сбербанке. Есть несколько вариантов развития событий. Один из них — признание утратившим силу закона о сохранении ценности сбережений россиян. Среди позитивных инициатив — перевод дореформенных накоплений в долговые обязательства Сбербанка или согласование размеров приоритетных компенсационных выплат вкладчикам.
В текущей экономической ситуации сложно компенсировать россиянам вклады времен СССР в полном объеме, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ХАМАС заявили, что прекращение огня в секторе Газа зависит от США
- Звезда «Содержанок» Дарья Мороз сняла свой первый сериал «Секс. До и после»
- СМИ: «Ашан» попросил поставщиков не повышать цены до конца года
- Три крупных российских банка объявили о заморозке вкладов своих клиентов
- Минпросвещения одобрило идею создать модуль о семье в программе обществознания
- МВД не подтвердило информацию о проникновении диверсантов в Абхазию
- Опрос: Рутина забирает до четырех рабочих часов из восьми в день у 37 % россиян
- Беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат под Курском
- «Авто.ру»: Средняя цена на подержанные автомобили в России превысила 2 миллиона
- Евкуров вручил группировке войск в Сирии орден Суворова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru