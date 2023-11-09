Три крупных российских банка объявили о заморозке вкладов своих клиентов

Сразу три крупных российских банка — ВБРР, Банк-Фора и БЖФ Банк — сообщили о приостановке операций по вкладам физических лиц и заморозке вкладов. Информация появилась на официальных сайтах организаций в разделе «Новости». Банки ссылаются на указ президента.

Так, указывается, что банк «должен перевести суммы вкладов и счетов физических лиц эквивалентом свыше одного миллиона четырехсот тысяч рублей в ОФЗ, и приостановить выплаты по суммам ниже указанной, изменения вступят в силу 13.11.2023».

Позднее эти сообщения были удалены, а в банках заявили РИА Новости, что их "взломали", учреждения работают в штатном режиме.

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Накануне депутат Владимир Сенин заявил, что рабочая группа Госдумы подготовила предложения по компенсации дореформенных советских вкладов в Сбербанке. Есть несколько вариантов развития событий. Один из них — признание утратившим силу закона о сохранении ценности сбережений россиян. Среди позитивных инициатив — перевод дореформенных накоплений в долговые обязательства Сбербанка или согласование размеров приоритетных компенсационных выплат вкладчикам.

В текущей экономической ситуации сложно компенсировать россиянам вклады времен СССР в полном объеме, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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