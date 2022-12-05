Три азербайджанских банка подключились к российскому аналогу SWIFT
Три банка Азербайджана подключились к российскому аналогу SWIFT, есть интерес к использованию системы «Мир», такие вопросы обсуждаются. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Что касается платежной системы "МИР", то так же, как и подключение азербайджанских банков к системе передачи финансовых сообщений Центробанка РФ, эта тема весьма и весьма актуальна», - приводит РИА Новости слова Лаврова.
Он отметил, что это будет существенно продвигать контакты между людьми, равно как и взаимодействие между бизнес-структурами, а также туризм.
Ранее председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал отключить от SWIFT все российские и белорусские кредитные организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru