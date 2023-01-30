Траты жителей РФ на новые авто в 2022 году откатились на 12 лет назад
Жители Российской Федерации за 2022 год израсходовали 1,5 триллиона рублей на приобретение новых легковых автомобилей. Таки данные приводит агентство «Автостат».
Итоги минувшего года оказался в два раза хуже объёма трат на покупку авто за 2021 год. Показатель оказался наименьшим за последние 12 лет.
При этом в 2021 году траты на приобретение новых легковых машин оказались рекордными для современной РФ и составили немного более 3 триллионов рублей.
Резкое падение финансовой емкости российского рынка эксперты объясняют обвальным сокращением числа новых автомобилей.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на фоне проблем с поставками новых иномарок в 2022 году заметно подорожали автомобили с пробегом.
По данным «Автостата», прирост в цене составил: 39% по трехлетним моделям; 35% по пятилетним; 37% - по машинам «старше» семи лет.
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