Траты россиян по кредиткам выросли до максимума с начала 2022 года

Траты россиян по кредиткам за прошедший август выросли до максимума с начала 2022 года, следует из подсчетов «Скоринг Бюро».

Так, держатели карт сейчас используют более трети лимита, показатель вырос до 33,9%. А средний чек обновил максимум еще в июле, достигнув 113,1 тысячи рублей, передает РБК.

«Пополняют не более 4%»: Букмекеры не поддержали запрет ставок с кредиток

При этом банки в августе выдали россиянам 2,03 млн новых кредитных карт, показатель на 6,9% меньше, чем в июле. Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Указывается, что активнее всего кредитки в августе брали жители Москвы и Подмосковья — 144,9 тысяч и 112,8 тысяч соответственно. В топ-5 регионов по объему выдачи кредитных карт в августе также вошли Ростовская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:БанкиФинансыДеньгиКредиты

Горячие новости

Все новости

партнеры