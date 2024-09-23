Траты россиян по кредиткам выросли до максимума с начала 2022 года

Траты россиян по кредиткам за прошедший август выросли до максимума с начала 2022 года, следует из подсчетов «Скоринг Бюро».

Так, держатели карт сейчас используют более трети лимита, показатель вырос до 33,9%. А средний чек обновил максимум еще в июле, достигнув 113,1 тысячи рублей, передает РБК.