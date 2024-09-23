Траты россиян по кредиткам выросли до максимума с начала 2022 года
Траты россиян по кредиткам за прошедший август выросли до максимума с начала 2022 года, следует из подсчетов «Скоринг Бюро».
Так, держатели карт сейчас используют более трети лимита, показатель вырос до 33,9%. А средний чек обновил максимум еще в июле, достигнув 113,1 тысячи рублей, передает РБК.
При этом банки в августе выдали россиянам 2,03 млн новых кредитных карт, показатель на 6,9% меньше, чем в июле. Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Указывается, что активнее всего кредитки в августе брали жители Москвы и Подмосковья — 144,9 тысяч и 112,8 тысяч соответственно. В топ-5 регионов по объему выдачи кредитных карт в августе также вошли Ростовская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru