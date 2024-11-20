Трасса М-12 «Восток» будет породлена до Екатеринбурга в 2025 году

В ходе пленарной сессии форума «Транспорт России» он уточнил, что это произойдёт в 2025 году.

«Потом через год планируем прийти к Тюмени», - заключил Хуснуллин.

Ранее на автотрассе М-11 «Нева» стартовал эксперимент по нанесению музыкальной разметки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Так, на 653 км дороги появились поперечные шумовые полосы с музыкальным эффектом, проезжая по которым автомобилисты могут услышать фрагмент композиции «Калинка-Малинка».

