Трасса М-12 «Восток» будет породлена до Екатеринбурга в 2025 году
Автотрассу М-12 «Восток» продлят до Екатеринбурга. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В ходе пленарной сессии форума «Транспорт России» он уточнил, что это произойдёт в 2025 году.
«Потом через год планируем прийти к Тюмени», - заключил Хуснуллин.
Ранее на автотрассе М-11 «Нева» стартовал эксперимент по нанесению музыкальной разметки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Так, на 653 км дороги появились поперечные шумовые полосы с музыкальным эффектом, проезжая по которым автомобилисты могут услышать фрагмент композиции «Калинка-Малинка».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru