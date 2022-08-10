«Транснефть» возобновила прокачку в Венгрию и Словакию

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил о возобновлении прокачки нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, сообщает РИА Новости.

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По его словам, насосы включились 10 августа в 16:00.

«Насосы работают, включились в 16:00, выход на режим рабочего давления в течение 15 минут», — уточнил он.

Ранее Демин заявил, что оператор системы магистральных нефтепроводов Украины «Укртранснафта» остановила транзит российской нефти в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платёж в условиях санкций Евросоюза, сообщает RT.

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Фото: Официальный сайт ПАО «Транснефть»
ТЕГИ:СловакияВенгрияРоссияНефть
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